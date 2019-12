In aumento gli italiani che emigrano all’estero Sono 816mila in dieci anni Oltre il 73%

Leggi la notizia su lanotiziagiornale

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Secondo l’Istat nel 2018 il volume complessivo delle cancellazioni anagrafiche per l’estero è di 157 mila unità, indell’1,2% rispetto all’anno precedente. Le emigrazioni dei cittadiniil 74% del totale (116.732). Se si considera il numero dei rimpatri (iscrizioni anagrafiche ddi cittadini), pari a 46.824, il calcolo del saldo migratorio con l’estero degli(iscrizioni meno cancellazioni anagrafiche) restituisce un valore negativo di 69.908 unità. Il tasso di emigratorietà dei cittadiniè pari a 2,1 per 1.000. Nel decennio 1999-2008 gliche hanno trasferito la residenzastati complessivamente 428 mila a fronte di 380 mila rimpatri, con un saldo negativo di 48 mila unità. Dal 2009 al 2018 si è registrato un significativodelle cancellazioni per l’estero e una riduzione dei rientri ...

Mov5Stelle : 'Oltre all'aumento degli stipendi in manovra abbiamo fatto approvare un’altra preziosa misura: arriva un piano di a… - pdnetwork : 'Gli obiettivi fondamentali della #manovra sono stati centrati, nonostante l’eredità del governo precedente. Abbiam… - Ettore_Rosato : Oggi i leghisti si lamentano dei tempi stretti con cui il Parlamento approva la manovra. Sono gli stessi che voleva… -