“Immorale pagare 4 euro l’ora gli straordinari agli agenti” | il capo della Polizia

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 16 dicembre 2019) È “immorale”glidei poliziotti ed è “immorale” che gli agenti debbano aspettare due anni per vederseli riconosciti. IlFranco Gabrielli ha chiesto al governo di mettere mano al contratto delle forze di, auspicando che non ci siano più ritardi. “La sicurezza costa – ha detto intervenendo al convegno per i 20 anni del Silp-Cgil – pretendiamo che si apra il tavolo di contrattazione per il rinnovo del contratto. È una cosa che necessita di essere messa all’ordine del giorno”. Al di lànecessità di salvaguardare uno “stipendio dignitoso per tutti, che è la precondizione di uno Stato serio”, Gabrielli ha chiesto che nel nuovo contratto vi sia una “particolare attenzione per gli accessori”, a partire proprio d, “che non sono più ...

