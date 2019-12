Ilva, il legame col progetto del Ponte sullo Stretto come ipotesi di salvataggio (Di lunedì 16 dicembre 2019) Acciaio speciale, riqualificazione del sito e dei processi produttivi, commesse milionarie. In sostanza una sintesi dei vantaggi che lo stabilimento Ilva di Taranto riceverebbe nel caso di realizzazione del Ponte sullo Stretto. La maxi opera che mettere in collegamento la Sicilia con il continente. Della possibilità di un rilancio del progetto, con benefici per l’Ilva che così potrebbe concretamente essere salvata, indipendentemente dalla volontà dell’attuale proprietà, parla la newsletter “Sistemi di Logistica” dell’economista Rocco Giordano. “Sul piano imprenditoriale, per produrre acciaio speciale, quello che serve per un collegamento stabile quale può essere il Ponte sullo Stretto di Messina e non solo, sono necessari investimenti per un ammodernamento tecnologico e manageriale, dando così sostanza al dibattito che va di moda, ovvero tecnologia ...

