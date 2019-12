Il trailer di You 2 sulle note di Creep | la storia si ripete con una nuova ossessione

Leggi la notizia su optimaitalia

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Il primodi You 2 fornisce un'ampia panoramica su quella che sarà la trama dei nuovi episodi, disponibili su Netflix dal 26 dicembre. Un anno dopo il suo debutto, il thriller sullo stalking tratto dall'omonimo romanzo di Caroline Kepnes torna con 10 nuovi capitoli tratti dal secondo romanzo della serie, Hidden Bodies. E di corpi da nascondere ce ne saranno, a giudicare dalle prime immagini. Neldi You 2 il protagonista Joe Goldberg (Penn Badgley), reduce dall'assassinio della sua compagna, appare intenzionato a rifarsi una vita a mettere da parte il passato che lo tormenta e in particolare il senso di colpa per l'omicidio di Beck. Ora si fa chiamare Will Bettelheim, si è trasferito a Los Angeles e cerca di crearsi unaidentità, ma finisce per cedere ancora una volta alla sua natura. Goldberg si ritrova a stalkerare un'altra ragazza, Love Quinn (Victoria ...

