Il terremoto non spaventa Ilaria e Domenico | la promessa nel bel mezzo dello sciame

Leggi la notizia su anteprima24

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minuto San Leucio del Sannio – Una giornata veramente complicata per l’intera comunità di San Leucio del Sannio, ma un messaggio di speranza e gioia serve sempre darlo per non abbandonarsi alla paura e all’allarmismo. Questo messaggio arriva dache si sono trovati questa mattina, nel belsismico, a firmare la lorodi nozze, due beneventani che hanno deciso di scegliere il piccolo comune sannita come teatro della lorod’amore. E ilnon ha scalfito per niente la loro gioia, anche se una scossa l’hanno avvertita in maniera nitida. Ma non c’era spazio per la paura, non in questa giornata.hanno un sogno da coronare questo sogno. L'articolo Ilnon: lanel bel(VIDEO) proviene da ...

