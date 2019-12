Il terremoto “frena” l’arrivo di Babbo Natale per i bimbi della Valle Telesina

Leggi la notizia su anteprima24

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Ildiper idei micro nido. La consegna dei doni, programmata per domani dalla cooperativa “La Meridiana” per conto dell’Ambito Sociale di Cerreto Sannita, slitta a giovedì prossimo in quanto in qualche comune interessato daldi Santa Claus le scuole resteranno chiuse anche nella giornata di domani. Questo il programmagiornata di giovedì 19 dicembre: Puglianello (ore 10.30): l’Amministrazione comunale, con a capo il sindaco Francesco Maria Rubano, presenzierà all’incontro dicon i bambini che frequentano il micronido “Elena Sica” e i loro genitori.consegnerà ai bambini il regalo offerto dalla cooperativa “La Meridiana” (libri tattili utili alle attività scolastiche), cui seguirà un buffet per lo ...

