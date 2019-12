Il super commissario di Macron costretto alla resa

Leggi la notizia su it.insideover

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Emmanuelnon è mai stato così in difficoltà. La riforma delle pensioni ha sollevato una vera e propria protesta popolare. Lo sciopero nazionale è solo all’inizio: martedì è prevista una replica della mobilitazione della scorsa settimana. La Francia rischia una paralisi cristallizzata. Ma le strade rappresentano solo il teatro di una crisi sistemica che dimora pure nei palazzi del potere. Jean Paul Delevoye – l’uomo che l’inquilino dell’Eliseo aveva scelto per portare a casa le innovazioni dell’impianto pensionistico – ha gettato la spugna. Ora l’enfant prodige della politica transalpina dovrà incaricare qualcun altro. Un segnale di debolezza che rischia di compromettere ancora di più la credibilità delismo. Uno stile politico – quello di En Marche! – che avrebbe dovuto riformare le categorie ideologiche del ...

