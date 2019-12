Il Sole 24 Ore | Salerno | si vive meglio in provincia di Catanzaro

Leggi la notizia su anteprima24

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Tempo di lettura: 4 minuti– Indi(ma anche di Matera, Potenza, Napoli e di altri 81 capoluoghi) siche in quella di. La classifica finale sulla qualità della vita 2019 stilata da Il24-Ore posiziona ladi– con 445.1 punti – ad un poco lusinghiero 86esimo posto su 107 posizioni. Non fa certo meno male sapere che peggio stanno, in ordine: Brindisi, Rieti, Imperia, Siracusa, Reggio Calabria, Taranto, Caserta, Avellino, Benevento, Cosenza, Catania, Palermo, Isernia, Messina, Trapani, Agrigento, Vibo Valentia, Enna, Foggia, Crotone, Caltanissetta (410.8). La classifica è guidata da Milano con un siderale punteggio di 587.6. Storicamente ladiha fluttuato tra la 80esima posizione del 1990 e la 105esima del 2017, allorquando risultò ultima nelle categorie ‘cultura e tempo libero’ e ‘ricchezza e ...

