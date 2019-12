Leggi la notizia su anteprima24

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – “Rinviata l’approvazione del raddoppio della Benevento-Caianello”. Durante la riunione del Coc (Centro Operativo Comunale), convocato per fronteggiare le conseguenze dello sciame sismico che ha investito il Sannio, un irritato Clementeha comunicato una sorprendente e negativa notizia inerente una delle opere stradali più attese e cioè il raddoppio della sede stradale della Statale 372 da Benevento a Caianello. Ilha rivelato che, a causa di beghe all’interno dell’Anas, la realizzazione della nuova carreggiata è rinviata a data da destinarsi.sciagurata prospettiva che del progetto costruttivo, peraltro già in ritardo di anni, non se ne faccia nulla,è stato categorico. “Dobbiamo tutti opporci a questa prospettiva” – ha dichiarato il. “Il progetto prevedeva il ...

MediasetTgcom24 : Terremoto Benevento, il sindaco Mastella: 'Martedì scuole chiuse' #Benevento - anteprima24 : ** Il sindaco #Mastella gela i beneventani sulla telesina: 'Rinviato il raddoppio' ** - GHERARDIMAURO1 : RT @MediasetTgcom24: Terremoto Benevento, il sindaco Mastella: 'Martedì scuole chiuse' #Benevento -