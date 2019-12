Il Senato vota la fiducia sulla Manovra Nel maxiemendamento quasi mille misure Saltano

Leggi la notizia su lanotiziagiornale

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Illa. Ilinclude le modifiche approvate dalla commissione Bilancio, oltre un migliaio di. Tra le norme dichiarate inammissibili c’è la quellacannabis light, la tobin tax (che introduceva un’aliquota dello 0,04% su alcuni tipi di transazione finanziarie online) e lo slittamento da luglio 2020 al primo gennaio 2022 della fine del mercato tutelato per l’energia. Per il 2021 il governo dovrà sterilizzare 20 miliardi di clausole, tra Iva e accise, che diventano circa 27 miliardi nel 2022. Il via libera di Palazzo Madama, con, è atteso in serata dopo un esame di oltre 40 giorni in Commissione Bilancio. Il testo passerà poi alla Camera “blindato”, considerati i margini stretti di tempo per scongiurare l’esercizio provvisorio ma si preannuncia un dibattito infuocato a Montecitorio per la protesta ...

