Il Senato vota la fiducia sulla manovra | l' ultima battaglia è sulla canapa

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Primo traguardo parlamentare per la2020. Dopo una lunga serie di ritocchi arriverà in serata il via libera di Palazzo Madama, con. L’Aula dirà sì, dopo un esame di oltre 40 giorni in Commissione Bilancio - tra stop and go e vertici di maggioranza - culminato con una maratona notturna di 14 ore. Il testo passerà poi alla Camera praticamente ‘blindato’ considerati i margini stretti di tempo per scongiurare l’esercizio provvisorio ma si preannuncia un dibattito infuocato a Montecitorio per la protesta delle opposizioni. L’approvazione definitiva dovrebbe quindi arrivare in seconda lettura perché eventuali modifiche comporterebbero una terza lettura mettendo a rischio l’approvazione entro la fine dell’anno.La, lievitata oltre 31 miliardi, sterilizza totalmente le clausole di salvaguardia ...

