Il Segreto le trame da Domenica 15 a Venerdì 20 Dicembre | ecco cosa accadrà

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Le nuove anticipazioni settimanali de “Il” andranno in onda da15 a20, alle ore 16.10 su Canale 5. Vi sveliamo in anteprima: Leda15 a20: Antolina ha un piano diabolico e dopo aver raccontato ad Elsa della morte di Adele, continua a preparare bottiglie incendiarie per far esplodere la casa di Isaac. Consuelo tiene sotto controllo Antolina, convinta che prima o poi tornerà a mostrare il suo vero volto. Ma tutti, temendo il peggio, cercando di convincere la ragazza a tenersi lontana dalla casa di Isaac. Intanto il medico di Berlino dice a Maria che non potrà più camminare, ma è una falsa notizia che Fernando ha chiesto di darle. Raimundo conclude che Fernando è l’unico a beneficiare dell’attuale situazione ...

