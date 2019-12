IL SEGRETO | anticipazioni puntata di martedì 17 e mercoledì 18 dicembre 2019

Leggi la notizia su tvsoap

de Il di 17 e 18: Donna Francisca va da Maria per convincerla ad abbandonare la casa di Fernando Mesia… Raimundo chiede scusa per le dichiarazioni non troppo delicate di Francisca nei confronti di Fernando… Giunge a La Habana Dori, la nuova infermiera che seguirà la riabilitazione di Maria… Meliton invita Isaac e Elsa alla cautela…

