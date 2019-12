Il Segreto anticipazioni | MARIA scopre qualcosa di orribile | ecco cosa

Leggi la notizia su tvsoap

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Nell’arco delle prossime settimane de Il, una crisi emotiva dell’infermiera Dori Vilches (n Degas) farà sorgere diversi dubbi aCastañeda (Loreto Mauleon), la sua paziente. Tutto ciò farà da apripista ad una scoperta riguardante il passato della “specialista” assoldata da Fernando Mesia (Carlos Serrano)… Ilnews: lo strano “malessere” di Dori In base allesiche i sospetti dicominceranno nel momento in cui Dori, durante una delle sue tante sedute di terapia, sembrerà perdere il lume della ragione e si rivolgerà a dei misteriosi bambini, invitando loro a scappare prima che le fiamme invadano una casa. Spaventata da quelle parole, la Castañeda sarà impossibilitata a fuggire – visto che non potrà camminare – ma chiederà immediatamente spiegazioni alla Vilches quando ...

