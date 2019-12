Leggi la notizia su movieplayer

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Nella puntata de Il, in onda martedì 17su Canale 5, ledisul recupero dell'uso delle gambe vengono frustrate ma ilnasconde un. Iltorna con la puntata di martedì 17e fin dalleveniamo informati della brutta sorpresa che riceveràa La Habana, ma non tutto è perduto.infatti ha atteso con ansia il confronto con questo luminare della medicina chiamato da Fernando, ma purtroppo per lei il responso sembra non lasciarealla donna: a quanto parenon potrà tornare a camminare. La realtà, però, potrebbe essere molto diversa da così: qualcosa in quel, infatti, fa nascere dei sospetti in Raimundo che, sta indagando senza sosta su Fernando. Iltornerà domani, 17 ...

Noovyis : (Il Segreto anticipazioni 17 dicembre 2019: le speranze di Maria distrutte dal medico pagato da Fernando) Playhitm… - cinemaniaco_fb : ?????????????? Il Segreto anticipazioni 17 dicembre 2019: le speranze di Maria distrutte dal medico pagato da Fernando… -