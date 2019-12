Il ritorno a Sanremo di Benigni | «È una favola» L’annuncio da Fabio Fazio – Il video

Leggi la notizia su open.online

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Robertotorna dopo 9 anni al Festival di. L’annuncio arriva nello studio di Che tempo che fa, dove presentava col regista Matteo Garrone il film ‘Pinocchio’. “? Eccome se ci vado! Sono io che lo preparo, sono l’unica cosa sicura, Amadeus non so se verrà!"Robertoa #CTCF da @fab. pic.twitter.com/YH7EIqow3v— Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) December 15, 2019 «Eccome se ci vado!», risponde il premio Oscar al conduttore: «È il 70esimo anniversario, è la festa degli italiani più bella, è veramente una! Sarà unstraordinario». L’attore scherza poi consul nuovo direttore artistico del festival: «Sono io che lo preparo, sono l’unica cosa sicura, Amadeus non so se verrà». Leggi anche: Le canzoni di Lucio Battisti e Mogol di nuovo online: da oggi si potranno ascoltare ...

