Il raduno delle sardine nel palazzo occupato | Felici di averli accolti

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Giorgia Baroncini All'ingresso dello stabile lo striscione che ha dato il benvenuto a Santori e compagni: "Viva le, abbasso gli sgombri". Gli occupanti: "Ospitate con piacere" "Viva le, abbasso gli sgombri". È questo il grande cartello che ha accolto ieri leneldi via Santa Croce in Gerusalemme 55 a Roma. I 150 delegati, che hanno promosso i flash mob dei pesciolini, in diverse città italiani si sono riuniti nello stabileper definire il loro futuro. Dopo aver riempito piazza San Giovanni con una grande manifestazione, Mattia Santori e compagni si sono ritrovati in un luogo già al centropolemiche: ilda un centinaio di famiglie dove lo scorso maggio l'elemosiniere del Papa, il cardinale Konrad Krajewski, entrò per togliere i sigilli ai contatori e riattivare la luce. Nell'ex sede dell'Inpdap di via ...

gianfraschet : #lariachetirala7 la piazza delle #sardine, un raduno di cateteri - annettesn011 : Sardine,riunione nazionale dei promotori:Non diventeremo un partito'Dopo il grande raduno nella Capitale, in piazza… - Ile2S : Al raduno delle sardine c'era tutto il parterre dei 'bravi, virtuosi' progressisti. E ancora stiamo a chiederci cosa sono le #sardine? -