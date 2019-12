Il piano quartieri del Comune di Milano | 1 | 6 miliardi di investimenti

Leggi la notizia su notizie

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Dopo averlo annunciato nel 2018, inizia a prendere piede ilpromosso daldi. Si tratta dell’insieme dei progetti che interessano le diverse aree della città per un investimento complessivo di 1.616,8 milioni di euro.deldi1.234,5 milioni riguardano progetti e interventi già definiti e in fase di realizzazione o di avanzata progettazione. 382 milioni sono invece relativi aper interventi ancora da progettare. Parte di questo budget, pari a 200 milioni di euro, sarà destinato a progetti da realizzare neie da definire a seguito degli incontri con i cittadini, in particolare con riferimento al verde (giardini, parchi, aree pubbliche), alle strade e alle piazze, alla scuola. “Chiamo a collaborare tutti: dalle municipalizzate ai cittadini” aveva spiegato il sindaco, aggiungendo che...

