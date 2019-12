Il governo salva Banca Popolare di Bari con 900 milioni

Leggi la notizia su blogo

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Il Consiglio dei Ministri della tarda serata di ieri ha approvato un decreto legge che per rilanciarediprevede la creazione di unadi investimento con la ricapitalizzazione di Mediocredito centrale (del Mezzogiorno) tramite il finanziamento da 900di euro a Invitalia. Si tratta dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa, una società di proprietà del Ministero dell’Economia al 100%. Tramite il decreto approvato stanotte, si rafforza il patrimonio di Mediocredito centrale "affinché possa promuovere lo sviluppo di attività finanziarie e di investimento che possano accompagnare la crescita e la competitività delle imprese italiane". Dei 900di euro stanziati dalper il 2020, secondo indiscrezioni, 500di euro potrebbero servire direttamente per iltaggio delladi, ...

Mov5Stelle : La Lega attacca il governo ma è responsabile di aver votato nel 2008 nell’allora governo Berlusconi il Salva… - fanpage : Di Maio: 'Mes è regalo di Salvini e Meloni: fondo salva-Stati è partito con governo Berlusconi-Lega' - orsa_tatiana1 : RT @51fini: Giuseppe Conte, Popolare di Bari salva ma il governo no. 'Se è così, stacco la spina', sfogo devastante ?? VATTENE ??@GiuseppeCo… -