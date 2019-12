Il dolore di Costantino Vitagliano | “A volte tocchi il cielo | altre sei sottoterra”

Leggi la notizia su dilei

(Di lunedì 16 dicembre 2019)racconta per la prima volta il suo grandee la voglia di rinascere per amore della figlia Ayla. L’ex tronista di Uomini e Donne sta cercando di uscire da un periodo particolarmente buio della sua vita, iniziato lo scorso agosto quando sua madre è venuta a mancare. Una perdita che l’ex modello non ha ancora superato e con cui sta facendo i conti. “Mi sono ripreso da un periodo molto buio – ha confessato al Magazine di Uomini e Donne -. Ho ricevuto delle delusioni, ho perso persone molto importanti della mia vita. È stata dura, ma mi sto riprendendo, grazie all’amore di mia figlia. Ho trascorso un periodo d’oro e poi, come avviene spesso nella vita, è seguito un momento doloroso. Perdere mia mamma mi ha portato a rendermi conto che la vita è fatta di up&down. Ailsei sottoterra”. “Il lutto si ...

