Il campo di battaglia di noi padri ancora adolescenti

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Non so come verrà tradotto in italiano, quando uscirà, probabilmente in primavera, ma “Ildi” è un titolo molto azzeccato, per il libro di Jérôme Colin. Perché descrive la lotta quotidiana, epica, di un padre: contro se stesso - o meglio, contro la propria esperienza e le proprie convinzioni, in nome di un certo conformismo sociale - e contro quella specie di mulini a vento che sono i figli.Figure quasi mitologiche, mezzi bambini e mezzi adulti, che sembrano vivere in un’altra dimensione quando ti ignorano. E che ogni tanto, invece, ti attaccano con la violenza di giganti e con un livore che ti sorprende. C’è anche un terzodi, a cui si riferisce il libro ma, per non guastare la sorpresa ai lettori, non ne parlerò: meglio la suspense.“Le champ de ...

