Il caccia stellare di Star Wars disegnato da Porsche

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Tri-Wing S-91x Pegasusfighter Dall’inedita collaborazione intersettoriale tra lae la Lucasfilm è nata una navedi fantasia, denominata Tri-Wing S-91x Pegasusfighter. Si tratta di un’astronave che farà parte della flotta volante dell’ultimo episodio diWars: l’ascesa di Skywalker, il nono episodio della nota saga, che uscirà nei cinema il 18 dicembre. In occasione dell’anteprima mondiale del film il 16 dicembre, che avrà luogo in quel di Los Angeles, verrà mostrato un modellino in scala di 1,5 metri. Il Tri-Wing S-91x Pegasusfighter è frutto di un lavoro congiunto dei due studi di Weissach e San Francisco, che sono partiti da idee e bozzetti prima di elaborare il concept finale. Trovare un punto di contatto tra le due aziende non è stato facile perché l’inedita astronave doveva avere un “family feeling” con i precedenti modelli e allo stesso tempo ...

