I sottomarini russi circondano la Norvegia | la missione che terrorizza la Nato

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Un’attività dimai così intensa dai tempi della Guerra Fredda. È questa la rivelazione di Oana Lungescu, portavoce della, su quanto avvenuto pochi mesi fa a largo delle coste della, dove sono stati rilevati fino a dieci, che, contemporaneamente, hanno preso il largo dai portiper avvicinarsi alle coste scandinave. A novembre, l’intelligence norvegese aveva parlato di dieci, di cui otto a propulsione nucleare, salpati da Murmansk e diretti verso le profondità dell’Atlantico. Gli 007 norvegesi ritenevano che il piano russo prevedesse un duplice scopo. Da un lato, testare un nuovo missile balistico lanciato dal sottomarino Principe Vladimir: test riuscito con un viaggio di oltre 4mila chilometri che ha portato il razzo dal Mar Bianco fino alla penisola della Kamchatka. Dall’altro lato, ...

