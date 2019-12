I «regali regali» | quando l’ispirazione arriva dalla Royal Family

Leggi la notizia su vanityfair

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Pioggia ton sur tonFultonL'accessorio quattro stagioniCornelia James Il foulard in testaHermèsIl cardigan di cashmerePringle of ScotlandIl cerchietto di strassZaraLa sciarpa che simboleggia la modestiaBonanza SatrangiGiù dai tacchiHampton CanvasLa scarpa da trekkingBerghausLa borsa da portare dappertuttoLongchampTracolla-maniaKate SpadeTracolla-maniaAspinal of LondonUna collana contro il malocchioAlemdaraLa borsa del weekendCuyana Gli occhiali da soleFinlay LondonLa borsa da tutti i giorniMadewellL'anello col turcheseJennifer MeyerLa sciarpa di lanaAritziaIl Natale si avvicina inesorabile, e può capitare che la fantasia cominci a scarseggiare. Forse perché le persone a cui rivolgiamo il nostro pensiero – amici, parenti, fidanzati e figli – sono un po’ sempre le stesse. Senza ricorrere a tabelle informatiche su cui appuntare ciò che avete regalato nel corso degli anni, ...

