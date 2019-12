I fan di Destiny hanno ricostruito un' accuratissima timeline degli eventi conosciuti fino

Leggi la notizia su eurogamer

(Di lunedì 16 dicembre 2019)ha sempre avuto una storia confusa e contorta, perciò la cronologiaè molto frammentaria. Tuttavia i recenti sviluppiportato i fan del franchise a riscrivere il passato.Un gruppo di giocatori ha unito le proprie forze per stilare una cronologia utile ed incredibilmente dettagliata che offre in pratica un riassunto accurato dell'universo di. Grazie alla Stagione dell'Alba, da poco inserita nel gioco, il Redditor ScoobyDeezy ha pubblicato una nuova ed aggiornata. La Stagione dell'Alba vede infatti il ritorno di Saint-14 e grazie a questa cronologia possiamo dare uno sguardo alle sue origini.La Stagione introduce anche nuove Leggende, ovvero libri o manufatti che parlano sommariamente della storia del gioco e che in questasono stati aggiunti in modo da riempire buchi nella lore. Secondo ScoobyDeezy la Stagione dell'Alba suggerisce che ...

Eurogamer_it : Ecco la timeline di #Destiny curata da alcuni fan. - GamingToday4 : Mentre il passato di Destiny viene ricostruito, i fan delle tradizioni mettono insieme una sequenza temporale più a… -