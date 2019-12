I dubbi di Rossi sul futuro | “Potrei smettere”

Leggi la notizia su newsmondo

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Valentinosul suo: “La decisione sarà presa nei primi mesi del 2020. Dobbiamo essere più veloci per continuare a correre”. ABU DHABI (EMIRATI ARABI UNITI) – Ultimo anno del Dottore in MotoGP? Iaumentano dopo le dichiarazioni rilasciate da Valentinosul suoal termine di una gara ad Abu Dhabi: “L’anno pmo sarà cruciale per il mio. Il contratto mi scade e dovrò decidere quasi subito se continuare o meno“. Le idee sembrano chiare: “Molto dipenderà da quanto saremo competitivi. Abbiamo cambiato molto e vediamo se ci sarà qualche novità. Bisogna essere più veloci dello scorso anno per continuare, altrimenti è meglio smettere“. Parole che sembrano anche un messaggio alla Yamaha che negli ultimi anni non è mai riuscita a presentare una moto per andare a lottare per il titolo”. Valentino ...

