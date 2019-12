I dubbi degli agricoltori americani sulla questione dei dazi

Leggi la notizia su it.insideover

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Le prime trattative diplomatiche tra la Cina e gli Stati Uniti stanno portando ad una ridiscussione deitra i due Paesi. Tra le tante richieste che sono state mosse al colosso asiatico, gli Stati Uniti hanno voluto spingere sul comparto agricolo. La Cina si è quindi impegnata ad aumentare le proprie forniture di generi alimentare dagli Usa, passando da 24 miliardi attuali ai 40 dei prossimi anni; con grande soddisfazione da parte del presidente americano Donald Trump. Questa condizione,fondante per giungere ad una ridiscussione totale dei, ha trovato il favore dei ceti politici di entrambi i Paesi. Il problema è sorto però nelle sale dei rappresentanti di categoria, che hanno visto in modo alquanto scettico le cifre sulle quali è fondato l’accordo, intravedendo possibili rischi per il mercato alimentare americano. La Cina non rispetterà gli accordi Secondo Dan Basse, ...

