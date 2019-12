I 10 migliori film del 2019

Leggi la notizia su wired

(Di lunedì 16 dicembre 2019) È stata un’annata molto ricca, una in cui non si è fatto notare solo il cinema americano. Anzi. Per la prima volta da quando a Wired facciamo queste classifiche, tutti iin top10 vengono o sono passati da un festival. Segno di quanto queste manifestazioni stiano cambiando, di come ospitino un’ampia varietà di generi e si stiano aprendo a pubblici diversi. Al contrario, i blockbuster più grossi, ma anche la Pixar e le consuete corazzate impossibili da non considerare, non hanno mostrato il proprio lato migliore. Anche la conclusione di Avengers non è stata all’altezza della perfezione di Infinity War. Tra i festival è Venezia ad aver confermato una centralità pazzesca, frutto di un gran lavoro degli ultimi anni, con una quantità impressionante di ottimi(anche se le prime due posizioni escono da Cannes). Non tutti sono usciti in Italia, ma tutti sono stati mostrati per la ...

vogue_italia : Nella cartella Pantone corrisponde al codice 19-4052: il Classic Blue è uno dei colori più indossati anche al cinem… - Profilo3Marco : RT @vogue_italia: Nella cartella Pantone corrisponde al codice 19-4052: il Classic Blue è uno dei colori più indossati anche al cinema. Da… - BlueRich0304 : RT @vogue_italia: Nella cartella Pantone corrisponde al codice 19-4052: il Classic Blue è uno dei colori più indossati anche al cinema. Da… -