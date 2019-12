Honda al Tokyo Auto Salon - La S2000 20th Anniversary e le altre novità

Leggi la notizia su quattroruote

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Laha ufficializzato la propria presenza aldel prossimo gennaio, annunciando diverse concept tra le quali spicca laPrototype. Un ritorno, ma solo per celebrare i 20 anni di storia. Rimarranno però a bocca asciutta quelli che speravano in una anteprima della nuova generazione della spider: semplicemente, il prototipo celebra i 20 anni di carriera della vettura originale e anticipa il possibile lancio in Giappone di una serie di accessori originali, senza però confermarne ufficialmente la disponibilità. La vettura che sarà presentata a, della quale per ora possiamo vedere solo una immagine, deriva dalla prima serie dellaed è verniciata in tinta Gran Prix White con gruppi ottici oscurati, cornice del parabrezza e specchietti in nero lucido, interni rivestiti di pelle rossa, paraurti ridisegnati e cerchi di lega Advan da ...

quattroruote : #Honda, un prototipo celebrerà i 20 anni di storia della #S2000 al Tokyo Auto Salon ----> - Gazzetta_it : #Honda #CB 500 #F: la videoprova della naked di #Tokyo - AuctionTokyo : 1994 Honda NSX -