“Ho deciso Maria” Colpo di scena a UeD | Veronica non ha dubbi Ma volano insulti

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Puntata molto movimentata quella di oggi, lunedì 16 dicembre, a ‘Uomini e Donne’. Abbiamo come protagonista assoluta nel Trono ClassicoBurchielli, la quale ha voluto un confronto con Alessandro Zarino, colui che l’aveva fatta restare male alcuni mesi fa. Inizialmente la padrona di casa Maria De Filippi fa vedere un filmato riassuntivo dell’ultima puntata e ciò che è successo tra la tronista ed il giovane nella città di Napoli. Rientrati in studio, la Burchielli confessa pubblicamente che l’entusiasmo iniziale del trono è già terminato perché il suo pensiero è rivolto nei confronti di Alessandro. E quest’ultimo compare nel dating show, mettendo subito le cose in chiaro: non accetterà l’idea di diventare un suo nuovo corteggiatore. Il sentimento di lei nei suoi confronti è presente, anche se permangono alcuni. Ed a questo punto ...

