Hector il meticcio abbandonato (Di lunedì 16 dicembre 2019) Questa è la storia di Hector un bellissimo meticcio abbandonato su una spiaggia in California. Una coppia mentre stava trascorrendo la giornata al mare notò qualcosa di peloso che si muoveva fra le piante. Si resero conto che c’era proprio lì c’era un cane ma purtroopo il povero cagnolino era in pessime condizioni. I parassiti avevano mangiato gran parte del suo pelo e in più si resero conto che il povero Hector aveva qualcosa di strano che non gli permetteva di aprire gli occhi. I due caricarono Hector dentro la loro macchina e immediatamente lo portarono in un veterinario lì nei paraggi. Il veterinario dichiarò che Hector era gravemente malnutrito e non beveva da molti giorni, e tutto ciò aveva comportato una malattia negli occhi che lo stava portando ad essere quasi cieco, e anche per questo Hector non beveva e non mangiava più, perché non riusciva più a distinguere le ...

