Harry e Meghan mancheranno alle feste di Natale organizzate dalla Regina

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Il duca e la duchessa di Sussex non parteciperannonataliziee pare non abbiano intenzione di tornare nel Regno Unito fino al nuovo anno. La coppia non si presenterà per la festa che si tiene ogni anno a Buckingham Palace per ringraziare lo staff e saranno assenti anche al pranzo prenatalizio della famiglia, previsto per mercoledì.Fonti vicino al Daily Mail sostengono che i coniugi avevano informato Sua Maestà, che pare abbia compreso la situazione.si sono infatti presi una pausa di sei settimane dagli impegni reali, per trascorrere del tempo col piccolo Archie.È un’altra inversione di marcia sulla tradizione, come i duchi ormai ci hanno da tempo insegnato. Archie non trascorrerà ilcon i cuginetti dal sangue blu, maggerà con la mamma della duchessa, Doria Ragland.

