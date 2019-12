Hallmark | il canale conservatore e lo spot Lgbt che sparisce e ritorna

Leggi la notizia su vanityfair

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Quasi tutti hanno visto, anche sulla tv italiana, una produzione. Sono quei film di storie d’amore e buoni sentimenti che hanno il loro momento d’oro nei pomeriggi, in particolare dei giorni delle feste. Negli Usa è unintero e dedicato che in questi giorni è nella bufera per una questione di diritti: un bacio fra due donne. https://twitter.com/channel/status/1206422589725433857 Il bacio in questione non è nemmeno all’interno di un film, forse non sarebbe neanche stato prodotto. È dentro unopubblicitario. All’interno di questa pubblicità televisiva di un sito, Zola, che offre tutto per il matrimonio è stata tagliata la scena del matrimonio lesbico. https://twitter.com/CBSNews/status/1206423998172672000 Il taglio è avvenuto a causa delle proteste di un gruppo, One Million Moms: «I filmsono family-friendly, li avete rovinato con la ...

