Hallmark Channel cancella lo spot con bacio lesbo Promuoveva uno stile di vita

(Di lunedì 16 dicembre 2019)saffico -Zola Unomosessuale in tv, Oltreoceano fa ancora discutere., canale americano di NBC Universal, è al centro di una controversia con Zola, sito di organizzazione di matrimoni. A fronte di diverse polemiche rivolte dai telespettatori, la rete ha infatti deciso di rimuovere dal suo palinsesto unoche raffigurava due sposine intente a baciarsi. Entrando nella specifico della querelle, è giusto sottolineare il fatto che Zola abbia preparato una serie diraffiguranti diversi tipi d’amore, da quello eterosessuale a quello omosessuale (rappresentato nella fattispecie da due spose). L’intento dell’azienda era quello di celebrare il sentimento che spinge due persone a passare il resto dellainsieme, senza fare alcuna distinzione di genere., allarmato dal sorgere di proteste da parte di alcuni ...

