Gruppo Espresso | Maurizio Scanavino è il nuovo direttore generale di Gedi Cioli resta

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Il consiglio di amministrazione delha nominato, giàdi Itedi e poi amministratore delegato di Gnn, per la divisione La Stampa e Il Secolo XIX. Laura, amministratore delegato del, ha lasciato il ruolo die conserverà l’incarico di amministratore delegato fino all’esecuzione dell’operazione di cessione della partecipazione detenuta inda Cir a Exor., nella prospettiva del cambiamento dell’assetto proprietario, “ha convenuto di mettere a disposizione il proprio mandato”, si legge in una nota di, giungendo a un accordo con la società per la risoluzione consensuale del rapporto. L’accordo conprevede, oltre alle ordinarie spettanze di fine rapporto, la corresponsione di un importo pari 1 milione e 850mila euro lordi (95% a titolo di incentivo ...

