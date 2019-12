Grosso pezzo di cemento si stacca da un ponte | tratta ferroviaria interrotta da stamattina

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di lunedì 16 dicembre 2019) LaBenevento – Napoli èda questa mattina per il cedimento di una parte delTorretiello lungo la strada ASI che collega San Martino Valle Caudina a Roccabascerana. Undi, forse a causa delle forti piogge dei giorni scorsi, si e’to dall’appoggio della trave e si è schiantato sulla massicciata della. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del comando provinciale di Avellino e i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’area interessata. Non si registrano incidenti ne’ feriti.L'articolodisida undaMeteo Web.

