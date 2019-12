Greta Thunberg viaggia seduta a terra in treno | la società ferroviaria la smaschera | era

Leggi la notizia su newnotizie

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Una foto pubblicata su Twitter daha scatenato le polemiche. Nell’immagine si vede la ragazzina che viaggi inper, tra i bagagli. Ma c’è chi la racconta diversamenteè stata attaccata da Deutsche Bahn AG per una foto che la 16enne ha pubblicato su Twitter corredata di questo … L'articoloin, lala: era in prima classe NewNotizie.it.

HuffPostItalia : Greta Thunberg: 'Non c'è posto in treno'. Le ferrovie tedesche replicano: 'Aveva posto in prima classe' - lucasofri : Le foto dei ragazzi da Greta Thunberg a Torino sulla Stampa e su Libero (fatte evidentemente in due tempi diversi). - amnestyitalia : Greta Thunberg oggi a Torino per unire la sua voce a quella di moltissimi ragazzi e ragazze che chiedono azioni con… -