Greta Thunberg | figuraccia mondiale | foto seduta per terra Le ferrovie tedesche

Leggi la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 16 dicembre 2019), espressione stanca e imbronciata, èper, in treno, circondata dalle valigie e con un cartone di cibo take away appena consumato davanti a lei. Laè stata pubblicata su tutti i profili social della baby attivista e ha fatto il giro del mondo. Ma non è andata esattame

lucasofri : Le foto dei ragazzi da Greta Thunberg a Torino sulla Stampa e su Libero (fatte evidentemente in due tempi diversi). - fattoquotidiano : Greta Thunberg, botta e risposta su Twitter tra attivista e le ferrovie tedesche - SkyTG24 : Greta Thunberg torna a casa in treno, polemica con ferrovie tedesche -