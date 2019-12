Greta Thunberg | Ferrovie tedesche furiose | “Aveva il posto in prima classe” FOTO

Leggi la notizia su viagginews

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Lerispondono per le rime ain un controverso tweet dell’attivista svedese. “Perché fai questo quando la realtà è un’altra?”.fa arrabbiare le. La celebre attivista svedese era reduce dalla conferenza sul Clima di Madrid, che si è chiusa purtroppo con un nulla di fatto. Tutta colpa … L'articolo“Aveva ilinclasse”è apparsosul sito ViaggiNews.com

