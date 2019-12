Leggi la notizia su kontrokultura

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Ormai, manca sempre meno all’inizio della nuova stagione delVIP e glisono davvero moltissimi, specie per quanto riguarda i. Nel corso di queste settimane sono stati svelati, in anteprima, alcuni componenti ufficiali del cast. Per il momento, i sicuri risultano essere: Rita Rusic, Andrea Denver e Pago, che nell’ultima puntata … L'articoloVIPditreproviene da KontroKultura.

KontroKulturaa : Grande Fratello VIP spoiler: spuntano i nomi di altri tre concorrenti - - MariangelaErcu3 : RT @Alex70Fa: ???????? Sembra il fratello più grande della #Sardina capo? ?????? - pentagram54 : RT @ArditoAspetto: Cazzate da regime-parodia declamate in un clima paragoliardico da gita scolastica di pluribocciati. Questi non li prende… -