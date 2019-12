Gossip News | Mara risponde agli haters e Tina Cipollari si infuria

Leggi la notizia su velvetgossip

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Indiscrezioni, rumors, pettegolezzi e molto altro ancora nella rubrica di Velvet,! Questa volta vi parliamo della replica diVenier alle critiche del web, difuriosa, difuriosa, della lite a distanza tra Teresa Cilia e Raffaella Mennoia e della nuova probabile fiamma di Bianca Guaccero…VENIER: L’intervista a Tiziano Ferro è stata un successo, sia in termini di share, sia in termini di gradimento; è accaduto, però, che il solito web non abbia resistito alla tentazione di sollevare polemiche. Venier ha pubblicato su Instagram una bellissima immagine che la ritrae sorridente insieme all’ospite e uno dei suoi followers ha commentato: “Nel periodo delle feste natalizie, che è la festa della famiglia non mi è piaciuto un intervista ad uno omosessuale. In altri periodi dell’anno ok”., una signora ...

