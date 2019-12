Golden Girl 2019 | vince Sofia Greggi | «Grandissima emozione»

Leggi la notizia su calcionews24

(Di martedì 17 dicembre 2019) La centrocampista giallorossail: «, ringrazio la Roma»ilcome miglior calciatrice italiana Under 21. La centrocampista della Roma ha commentato la vittoria del premio: «Mi fa piacere essere qui, è una. Ringrazio il mio club e tutto lo staff per avermi aiutato a ricevere questo premio». «L’obiettivo di questa stagione è sicuramente la qualificazione alla Champions League, daremo il massimo per raggiungerlo. Il livello del calcio femminile si è evoluto tantissimo, ma sappiamo che c’è ancora molta strada da fare. Alla Roma gioco con grandissime calciatrici, di grande esperienza, che sono un vero esempio per me», riporta tuttomercatoweb.com. Leggi su Calcionews24.com

