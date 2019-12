Giulia Salemi rimproverata da Fariba Tehrani | “Vuoi rovinare tutto?!”

Leggi la notizia su lanostratv

(Di lunedì 16 dicembre 2019)rimprovera sua figlia: “Cosa stai facendo?”, nonostante ormai sia una donna, non smette di esseredall’onnipresente mamma. Cosa è successo questa volta?, attraverso Instagram, ha fatto sapere a sua figlia che non apprezza la scelta di mangiare del cibo spazzatura, facendole notare che non è il cibo più adatto da ordinare se di professione fai la modella. Ti ho detto milioni di volte di non mangiare l’insalata fuori di casa, che non la lavano bene! Per non parlare dei carboidrati con il glutine. Eri diventata così snella. Cos’è, vuoitutto?! Cosa stai facendo? ha tuonato, mamma di. La reazione di sua figlia non è tardata ad arrivare, come d’altronde quella degli utenti della rete, che giudicano fuori luogo il rimprovero della donna....

elizha323 : @valentinazzza_ Alla fine ho sbagliato Giulia,era Giulia Salemi a quanto pare ?? me cojoni - SimbariLuca : La bellissima Giulia Salemi, e le sue foto sexy sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia che hanno fatto i… - _wankycriss : Come ormai saprete mia madre capeggia in quei gruppi trash di 50enni fissati con le influencer ed in particolare co… -