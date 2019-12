Leggi la notizia su romadailynews

(Di lunedì 16 dicembre 2019)– “Dalla grandedellasara’. Per un partito nato, anche in polemica con il potere centralista eno, questo e’ un passaggio importante di un movimento nuovo a vocazione maggioritaria e nazionale che rappresenta oggi piu’ di ieri il ceto medio produttivo e raccoglie il patrimonio della grande rivoluzione liberale del 1994 di Silvio Berlusconi. Un leader carismatico come Berlusconi non avra’ mai un erede diretto, ma il suo progetto per una rivoluzione liberale si'”. “E oggi l’erede del grande sogno del 1994 e’e lo hanno deciso gli elettori, anche i nostri. E se oggi dopo 25 anni la Capitale e’ a pieno titolo fra le priorita’ dell’agenda politica della, primo partito d’Italia, questo e’ un successo innanzitutto di Berlusconi. A me personalmente questa ...

romadailynews : Giro: missione #2020 per #Lega di Salvini sarà Roma: Roma – “Dal 2020 la grande missione… - F_Sme : #GianniLetta in missione per salvare ?@GiuseppeConteIT? : il retroscena, contatti frequenti con #PalazzoChigi ??… - intearstellar : che tristezza vedere come si sia rovinando seguendo di affidarsi a j*ff az*ff . e ora va in giro a dire che cerca l… -