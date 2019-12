Giovedì interruzione idrica a Benevento | le zone interessate

Leggi la notizia su anteprima24

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoGesesa ha comunicato che a causa di un intervento di manutenzione sulla retein via Meomartini, del Comune di, saremo costretti a sospendere l’erogazionedalle ore 09.00 alle ore 11.00 del 19 dicembre 2019, nelle seguenti: – Via Meomartini, Via Biagio Cusano, Via Giannelli, Via Mazzarella, Via Filippo Maria Guidi, Via Bachelet, Via Tommaso Bucciano, Via Castellano, Via Jacopo da, Via Pietro Nenni, Via Cupa dell’Angelo, Via Piranesi, Via Mascellaro, Via Marmorale, Via Vetrone, Via Pascoli, Via Salvemini e Via Pirandello Ricordiamo che è sempre attivo il numero verde Emergenze e Guasti 800 51 17 17 e tutte le info sono presenti sulla nostra pagina Facebook e sul sito web gesesa.it. L'articolo: leproviene da Anteprima24.it.

