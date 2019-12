Giovanni | ennesima vittima della strada | è morto sotto gli occhi di moglie e figlia

Leggi la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Sono ancora tutti sconvolti gli abitanti di Puegnago, in provincia di Brescia dopo il tragico incidentele costato la vita a un loro concittadino. La, l’dello scorso weekend sulle strade italiane, èBorra aveva 51 anni. In paese era noto anche come ‘Johnny’: era il titolare di un minimarket nella zona, riporta il sito Today, ed èa 51 anni di fronte aglie di una delle sue figlie. La tragedia è avvenuta nel pomeriggio di domenica 15 dicembre in via Aldo Merler, nello stesso identico punto dove poco più di 2 anni fa aveva perso la vita una donna di 40 anni, madre di 5 figli. L’esatta dinamica dello schianto è ancora al vaglio degli agentipoliziale, ma nello schianto frontale, oltre alla Fiat 500 di Borra, è rimasta coinvolta la Mini guidata da un ragazzo di 26 anni, ricoverato al Civile in gravissime condizioni. ...

