Giorgio Ambrosoli - Il prezzo del coraggio | la conferenza stampa in diretta

Leggi la notizia su blogo

(Di lunedì 16 dicembre 2019) live placement Oggi, lunedì 16 dicembre 2019, a partire dalle ore 12:15, si terrà ladi presentazione di- Ildel, docu-fiction di Rai 1,da Alessandro Celli, con Alessio Boni.- Ildel: la docu-fiction- Ildel, lainpubblicato su TVBlog.it 16 dicembre 2019 12:15.

ccarchitetto : RT @UfficioStampaBI: #Visco Ringrazio la Rai che ha messo bene in luce nella Fiction “Giorgio Ambrosoli il prezzo del coraggio” il ruolo de… - LeylaMonanni81 : RT @StandByMeTV: Anteprima in @bancaditalia della docufiction ''Giorgio Ambrosoli - Il prezzo del coraggio''. Introduce il Governatore #Vis… - simplicissimus : RT @UfficioStampaBI: #Visco Ringrazio la Rai che ha messo bene in luce nella Fiction “Giorgio Ambrosoli il prezzo del coraggio” il ruolo de… -