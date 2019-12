Giochi 2026 | Spadafora | proposta di legge olimpica inviata agli enti locali

Leggi la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 16 dicembre 2019) “Pochi giorni fa ho inviato ai Comuni e alle Regioni coinvolte una ipotesi di” Lo ha detto il ministro per le Politiche giovanili e lo Sport, Vincenzo, in merito allaper Milano-Cortinaparlando a margine della cerimonia di consegna dei Collari d’Oro al Foro Italico a Roma. “Se riceverò le loro osservazioni in tempo utile, conto di mantenere gli impegni presi e portare ladinell’ultimo Consiglio dei ministri di quest’anno. Altrimslitteremo al massimo al primo Consiglio dei ministri di gennaio”. Il ministro ha poi detto che: “Il Coni ha fatto presente un’esigenza che mi sembra sacrosanta: quella di avere le risorse straordinarie per poter affrontare le Olimpiadi nel migliore dei modi. Ho scritto ieri al presidente di Sport e Salute perchè disponga in modo assoluto e ...

