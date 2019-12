Ginnastica artistica | l’Italia torna dal collegiale in Cina | le azzurre imparano | dopo il

Leggi la notizia su oasport

(Di lunedì 16 dicembre 2019) L’Italia èta a casaun paio di settimane in, la Nazionale difemminile ha fatto esperienza a Pechino allenandosi con le fortissime padrone di casa e ha potuto apprendere alcuni segreti da una delle scuole più note e preparate a livello internazionale. Le Fate, capaci di conquistare la medaglia di bronzo nella gara a squadre dei Mondiali, hanno concluso l’anno solare con questoin terra asiatica dove hanno potuto arricchire ulteriormente il loro già forte bagaglio tecnico e lanciarsi con grande ottimismo verso il 2020. Le ragazze del Direttore Tecnico Enrico Casella sono state assolute protagoniste in questa stagione, il podio iridato rappresenta la ciliegina sulla torta di un percorso iniziato da qualche anno e che ha come grande obiettivo le Olimpiadi di Tokyo: tra poco più di sette mesi lesaranno chiamate a essere ...

