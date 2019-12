Gigante tecnologico russo fa causa a Twitch dopo che alcuni canali hanno trasmesso

Leggi la notizia su eurogamer

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Rambler è la terza società tecnologica russa e recentemente ha fattochiedendo un risarcimento di circa 3 miliardi di dollari. Il motivo? All'interno della piattaforma streaming disarebbero state pubblicate alcune partite della Premier League, il calcio inglese.Rambler ha acquistato i diritti esclusivi per trasmettere le partite della Premier League inglese (EPL) in Russia per 7 milioni di euro all'inizio di quest'anno. "Siamo dovuti andare in tribunale controInteractive perché abbiamo scoperto un numero significativo di trasmissioni illegali", ha detto Mikhail Gershkovich, responsabile dei progetti sportivi del Gruppo Rambler.Il tribunale della città di Mosca ha ordinato una sospensione temporanea dello streaming EPL suche laè venuta alla luce. Secondo quanto dichiarato, il caso di Rambler controè previsto per venerdì, mentre ...

